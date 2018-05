Baiersbronn In Baiersbronn spielt die Musik

Baiersbronn. Die Veranstaltung mit dem Martina-Eisenreich-Quintett unter dem Titel Paper Moon –­ A Universe between Film, New Classics, Jazz & World" am Freitag, 11. Mai, ab 20 Uhr im Kulturpark Glashütte in Buhlbach ist ausverkauft. Eventuell verfügbare Restkarten werden ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse verkauft.

Nächster Termin in Baiersbronn ist das Festival der ARD-Preisträger II mit sechs herausragenden Jung-Talenten am Samstag, 12. Mai, ab 20 Uhr (Konzerteinführung 19 Uhr) in der Münsterkirche Klosterreichenbach. Musikgenuss vom Feinsten bieten Andrea Obiso (Violine), Katarzyna Budnik-Galazka (Viola), Bruno Philippe (Violoncello), Wies de Boevé (Kontrabass), Wataru Hisasue (Klavier) sowie Katerina Javurková (Horn), heißt es in der Ankündigung.

Auf dem Programm stehen neben Franz Schuberts (1797 bis 1828) bekanntem "Forellenquintett" und einem "Trio für Horn, Violine und Klavier" von Johannes Brahms (1833 bis 1897) auch Werke von Zoltán Kodály (1882 bis 1967), Joseph Jongen (1873 bis 1953) sowie Hakon Thelin (geboren 1976). Die Veranstalter versprechen einen musikalischen Hochgenuss mit wahrhaftiger Spielfreude und ergreifender, künstlerischer Ausdrucksstärke.