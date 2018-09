Baiersbronn Improvisation ist Trumpf beim HGV

Baiersbronn. Wegen der Großbaustelle waren Start und Ziel der Rallye zwar in den Kulturpark Glashütte Buhlbach verlegt worden, dennoch waren der Rosenplatz und die Geschäfte in Baiersbronn am Sonntag gut besucht. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) hatte den zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres organisiert und wurde mit einer guten Resonanz belohnt. "Dieses Jahr mussten wir etwas improvisieren, da ja die ›Classic‹ nicht vor der Tür stattfand. Wir haben den ›Wilden Herbst" daher wiederbelebt und mit einem hochwertigen Antik-Trödelmarkt bereichert, den ich durch Zufall auf einem Plakat in Pforzheim entdeckt habe", erklärte Holger Wessinger, einer der beiden Vorsitzenden des HGV.

Die Händler hatten von alten Telefonen bis zu dekorativen Objekten und Schmuck ein großes Angebot aufgefahren. Nach dem Bummel über den Rosenplatz wurden die Besucher auf der Straße zwischen Volksbank und Getränkehandlung Gaiser bewirtet und musikalisch unterhalten. Für den passenden Sound sorgte die junge Band "The Final Cut", die mit rockigen Stücken und rassigen Gitarrenklängen unter anderem Stücke von Pink Floyd, Led Zeppelin und Jimmy Hendrix zum Besten gab.

Ein weiteres Glanzlicht setzten die beiden Modenschauen, die bei strahlendem Sonnenschein viele Gäste anzogen. "Wir freuen uns, dass dieses Mal ein großes Team mit sieben Geschäften zusammengekommen ist, um an der Modenschau teilzunehmen", sagte Wessinger. Er moderierte diesmal nicht selbst, da er im eigenen Geschäft gebraucht wurde, hatte aber mit Jörg Benzenhöfer für adäquaten Ersatz gesorgt. Benzenhöfer, der im Raum Pforzheim schon einige Modenschauen moderiert hat, und die Models präsentierten trendige Herbstlooks, Wintermode und sportliche Outfits.