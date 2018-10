Baiersbronn Im Gymnasium wird’s gruselig

Der Schrecken des Spukhauses lockte viele neugierige Besucher an. Dabei hatten die Schüler sich viel Mühe damit gemacht, das Gebäude mit schaudererregenden Ecken und Räumen zu versehen. Höhepunkt war der Gruselgang, wo sich die aufwendig geschminkten und kostümierten Neuntklässler versteckten und die großen und kleinen Gäste erschreckten. Schaurige Musik und technische Effekte taten ihr Übriges, um die Gruselatmosphäre zu beschwören.

Natürlich durften auch bei Speis und Trank die schaurigen Momente nicht fehlen: "Spooky Muffins", "Crazy Waffles" oder "Bloody Punch" standen in der Schulmensa zum Verkauf. Die Einnahmen der Veranstaltung fließen in die Finanzierung der Englandfahrt, die in diesem Schuljahr noch ansteht.

Für die Jugendlichen ist das Fest auch eine Prüfung in Sachen Organisation: Vieles musste koordiniert werden –­ vom Erstellen des Flyers, der Organisation der Schichten und des Büfetts bis zum Auf- und Abbau.