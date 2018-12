Baiersbronn "Hosentaschenbohnen" lehren Dankbarkeit

Nach Eis und Gebäck gab es ein Weihnachtslieder-Memory, bei dem sich unter 40 "Kärtchen" 20 Paare von Liedphrasen verbargen – eine echte Herausforderung, die mit viel Spaß gemeistert wurde. Am Ende gab es noch "Hosentaschenbohnen". Die Bohnen werden morgens in die linke Tasche gesteckt, und bei jedem positiven Erlebnis wandert eine in die rechte Tasche. So soll Dankbarkeit gelehrt werden. Nach gemeinsamem Gebet bekamen alle ein kleines Licht für den Heimweg und einen Gruß: Bis zum nächsten Jahr.