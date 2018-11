Baiersbronn Holzmarkt schwer einzuschätzen

Einzuschätzen, wie sich die Holzmarktlage 2019 entwickeln wird, gleiche einem Blick in die Kristallkugel, so Kaulfuss. "Wie sieht denn der Worst Case aus für nächstes Jahr? Wie geht es mit dem Borkenkäfer weiter?" wollte Gemeinderat Gerhard Gaiser (SPD) wissen. Er merkte an: "Mir fehlt auch der Glaube, dass eine Jungbestandspflege auf 46 Hektar umgesetzt werden kann." Susanne Kaulfuss sprach von einem noch stabilen Holzmarkt in Baden-Württemberg. Eine unbekannte Größe sei die Entwicklung des Borkenkäfers. Insgesamt müsse man mit leicht sinkenden Holzpreisen rechnen. "Das Einzige, was gegen den Käfer hilft, ist das Wetter. Es ist viel zu trocken, wir müssen auf Regen hoffen", sagte Kaulfuss. Auf Nachfrage von Gemeinderat Fritz Kalmbach (CDU) teilte sie mit, dass noch keine Mittel von EU und Bund für die Entschädigung bei Wegeschäden geflossen seien.