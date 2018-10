Baiersbronn Hochwasserschutz schwieriger als gedacht

Wie kompliziert Hochwasserschutz ist, wie viele Fäden da zusammenlaufen, das machte Norbert Gaisser vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Baiersbronn gleich zu Beginn deutlich. Das Büro arbeitet seit rund einem Jahr an den Plänen für den Reichenbach. Gaisser erläuterte bei der Sitzung in der Reichenbachhalle, zu der zahlreiche Interessierte gekommen waren, die für den Reichenbach geplanten Baumaßnahmen anhand eines Plans (siehe Info). Als "ganz kritischen Punkt" bezeichnete Gaisser die Bahnquerung, mit der der Hochwasserkanal unter der Bahnline hindurch geführt wird. Der Termin dafür, der lange im Vorhinein festgelegt werden muss, steht bereits: 8. bis 10. September 2019. Drei Tage Zeit bleiben, um den Hochwasserentlastungskanal unter der Bahntrasse zu erstellen. "Ich denke, das wird ein Drei-Schicht-Betrieb werden", so Gaisser. Ziel sei, dass mit der Bahnquerung begonnen wird. Das, was vor dem Winter nicht mehr geschafft werde, würde dann im Frühjahr 2020 angegangen.

"Mehrere Ingenieur-Büros sind damit beschäftigt, das zu planen", sprach auch Bauamtsleiter Thomas Kuntosch die umfangreichen Vorbereitungen an, die notwendig sind, bevor es losgehen kann. "Das dauert uns auch zu lange", sagte Bürgermeister Michael Ruf. Doch bei dieser Baumaßnahme, die eine "Riesendimension" habe, sei eine Fülle von Behörden, Fachplanern und Eigentümern beteiligt. "Das Ding wird so breit und hoch wie eine Doppelgarage, und wir müssen unter der Bundesstraße durch", schilderte Ruf anschaulich die Dimension des Hochwasserentlastungskanals. Zeitgleich mit den Arbeiten für die Bahnquerung werde das Gleiche auch in Röt angegangen, so Ruf.

Bei drei Millionen Euro liegen laut Ruf die Kosten für die Maßnahme in Klosterreichenbach, nur für den Reichenbach als größtes Projekt. Dabei machte er deutlich, dass die Zuschüsse nur dann fließen, wenn solche Schutzprojekte auch wirtschaftlich sind, wenn also der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu den Schäden steht, die damit vermieden werden können.