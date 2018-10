Baiersbronn Hochwasser wirkt sich auf Etat aus

Baiersbronn. Das Nachtragszahlenwerk diene der Transparenz und schaffe einen Überblick über die Entwicklung der vergangenen Monate, so Kämmerer Jochen Veit. Der Haushaltszwischenbericht geht von einem negativen Ergebnis in Höhe von 874 000 Euro aus und ist damit um 137 000 Euro schlechter als geplant. Der Finanzmittelbedarf liegt bei rund 4,5 Millionen Euro, dieser Betrag kann aus eigener Kraft finanziert werden. Der Rückgang der Gewerbesteuer konnte durch Mehrbeträge bei der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden. Verbesserungen ergeben sich auch bei der Vergnügungssteuer und der Grundsteuer A sowie bei der Kreisumlage. "Es ergibt sich eine Verbesserung von 248 000 Euro", so Veit.

"Zahlreiche Mehraufwendungen kommen bei den Schulen zum Tragen, auch das Hochwasser im Januar 2018 führte zu finanziellen Belastungen", so der Kämmerer. Zu den größten Mehraufwendungen zählen die Straßenunterhaltung, der Gewässerschutz, die Kläranlage Schönmünzach und die Unterhaltungsaufwendungen im Kanalbereich. Als positive Nachricht konnte Veit ein besseres Ergebnis bei den jährlichen Verlusten der Baiersbronn Touristik verkünden.

Bei den eigenen konjunkturabhängigen Steuererträgen sprach Veit von einem respektablen Aufkommen. Das Jahr 2018 liege auf dem Niveau des Vorjahrs.