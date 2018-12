Baiersbronn Herr der Herde: Jürgen Reidt

"Seit drei Jahrzehnten ist Jürgen Reidt eine feste Größe in der Traube Tonbach. Seine außergewöhnliche Fachkompetenz, Einsatzbereitschaft und sein Teamgeist zeichnen ihn ebenso aus, wie die Fähigkeit, sein Können erfolgreich an unsere Mitarbeiter weiterzugeben. Mit stets hohem Qualitätsanspruch fordert und fördert er sein Team und ist dabei immer auch unterstützender Ratgeber für unsere Nachwuchskräfte auf dem Weg durch ihre Ausbildung. Wir gratulieren ihm herzlich zu 30 Erfolgsjahren", lobte Hotelier Heiner Finkbeiner, Inhaber der Traube Tonbach, seinen langjährigen Küchendirektor und Ausbildungsverantwortlichen in einer persönlichen Dankesrede zum 30-jährigen Betriebsjubiläum.

Als Schirmherr über die Küchen des Feinschmeckerhotels umfasst der Wirkungsbereich des 59-Jährigen die administrative Koordination der gesamten Gastronomie, heißt es in einer Pressemitteilung der Traube Tonbach. Warenkalkulation, Einkauf, Menüerstellung, Optimierung von Arbeitsabläufen sowie Lebensmittel-, Qualitäts- und Hygienekontrollen sind nur einige der vielfältigen Aufgaben des erfahrenen Kochs und Küchenmeisters. Unter seiner Personalverantwortung stehen rund 80 Mitarbeiter und Auszubildende in den fünf hauseigenen Restaurants, darunter allein über 50 Köche.

Als Koch begann auch Reidts Karriere in dem Traditionshotel. Nach seiner Meisterprüfung wurde er 1988 Souschef des Restaurants Köhlerstube. Nach fünf Jahren als Küchenchef und weiteren zehn als Küchenchef des Hotelrestaurants Silberberg erfolgte 2003 die Beförderung zum Küchendirektor.