Baiersbronn Heim am Rosenberg: Insolvenzverfahren läuft weiter

Andreas Baumgärtner, der das Heim als Mitgesellschafter der Betreibergesellschaft viele Jahre geleitet hatte, hat bald die Zügel wieder in der Hand. Allerdings läuft das schon vor Jahren eröffnete Insolvenzverfahren der Betreibergesellschaft des Pflegeheims weiter. Insolvenzgrund war ein Streit der Gesellschafter. Neben der Betreibergesellschaft, der Pflegeheim am Rosenberg GmbH, gibt es noch eine weitere Gesellschaft, der die Immobilie gehört, die sie wiederum an die Betreibergesellschaft vermietet.

Besitzgesellschaft wieder handlungsfähig

An beiden Gesellschaften hält Baumgärtner jeweils 50 Prozent. Nach dem Tod der Mitgesellschafterin liegen die anderen 50 Prozent nun in den Händen einer Nachlassverwalterin. "Dadurch ist die Besitzgesellschaft wieder handlungsfähig geworden", so Baumgärtner. Er betreibt auch seit einigen Jahren den ambulanten Pflegedienst Humanitas und will nun im bisherigen Pflegeheim am Rosenberg ein neues Konzept verwirklichen. Deshalb hat die Immobiliengesellschaft den Mietvertrag zum 30. September gekündigt. Zu diesem Termin werde der Heimbetrieb eingestellt, kündigt Baumgärtner im Gespräch mit unserer Zeitung an. Stattdessen gehe der Betrieb weiter mit ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Bis zu 24 Menschen könnten dort leben. Bisher hatte das Heim 43 Plätze. Neun Anmeldungen aus dem Heim lägen bereits vor. Neben den Wohngemeinschaften solle eine Tagespflege entstehen.