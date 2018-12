Baiersbronn "Hauff war ein Januskopf"

Das Hauff-Museum, das zur 700-Jahr-Feier eingerichtet worden war, beherbergt neben einer literarischen Abteilung auch eine Hör- und Filmstation. Viele Ausstellungsstücke erzählen Hauffs Lebensgeschichte, die eng verbunden ist mit der Zeit des großen Holzschlags. Wilhelm Hauff griff diese in seinem wohl bekanntesten Märchen "Das Kalte Herz" auf und setzte sich damit sein literarisches Denkmal. "Heute spricht die Fachwelt in diesem Zusammenhang nicht mehr von einem Märchen, sondern von einer Märchen-Novelle", erklärt Otto Züfle.

Neben einer kleinen Biografie Wilhelm Hauffs können in den Holzvitrinen in Buchform seltene Exponate und Erstausgaben des Schriftstellers bewundert werden. Die Leihgaben der Arbeitsstelle für literarische Museen in Marbach am Neckar verraten viel über das kurze Leben des mit 24 Jahren verstorbenen Stuttgarter Märchen- und Romanschriftstellers Wilhelm Hauff (1802 bis 1827), der verwandtschaftliche Beziehungen zur Gemeinde Baiersbronn hatte.

Glas und Holz spielen eine wichtige Rolle

Im Obergeschoss des von der Gemeinde eingerichteten Museums können die Besucher seltene Glasexponate bewundern und einiges über die Zeit der großen und kleinen Glashütten, der Glasmacher und der alten Waldberufe im Murgtal erfahren. Hier geht es um Tradition und Handwerkskunst, die Zeit des Glasmachens, für die der Schwarzwald lange Zeit bekannt war, aber auch um die Zeit der Industrialisierung, in der Holz eine tragende Rolle spielte.

Einmal im Monat gibt es Märchenerzählungen mit Ariana Fackel und Sybille Schneider-Müller. Anna Lena Link ist mehrmals im Jahr mit ihren Märchenwendepuppen zu Gast. Durch die besondere Kombination der geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Komponenten in Otto Züfles Führungen sind auch immer wieder Fachleute unter den Besuchern. "Im Rahmen einer Studienfahrt kam auch Volkskundlerin Christel Köhle-Hezinger zu mir ins Museum und war so begeistert, dass sie nochmals mit dem Altertums- und Geschichtsverein Esslingen kam", erzählt Züfle. Almut Constanze Nickel, die an der Uni Marbach und Kassel lehrt, sei erfreut über die moderne Interpretation des emanzipatorischen Hauffs gewesen. "Es spricht sich so langsam rum, dass wir eben nicht nur ein Märchenmuseum sind, sondern auch dem Anspruch an die Geschichte gerecht werden", freut sich der Museumsleiter.

Gerne wird auch das Museum bei Familienfeiern genutzt, deren Gäste die Zeit zwischen Mittagessen und Kaffeetrinken mit einem Besuch überbrücken. "Ich bin immer gerne bereit, auf Wunsch Führungen zu machen, damit der Heimat- und Kulturverein auch etwas in die Kasse bekommt", sagt Otto Züfle und lacht.

Hauffs Märchenmuseum ist mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Auskünfte gibt es bei der Baiersbronn Touristik, Telefon 07442/841 40.