Baiersbronn Händler freuen sich über gute Resonanz

Bürgermeister Michael Ruf betonte, wie wichtig verkaufsoffene Sonntage für den Einzelhandel seien. "Die Stärke des Einzelhandels ist die persönliche Beratung. Das ist ein eindeutiger Vorteile gegenüber dem Internethandel. Ich freue mich, dass der verkaufsoffene Sonntag auch dieses Mal wieder so gut angenommen wird", so Ruf.

In den Geschäften herrschte von Beginn an Hochbetrieb, so auch in der Parfümerie Hinker, wo ein Duftstand auf die Kunden wartete. "Wir brauchen die Baustelle, und auch den verkaufsoffenen Sonntag. Während der Baustellenzeit werden wir jeden Freitag und Samstag ein Baustellenfrühstück bei uns im Laden anbieten", so Axel Hinker.

Für das leibliche Wohl sorgte bei dem Fest die einheimische Gastronomie zwischen der Volksbank und Getränke Gaiser. Live-Musik gab es ebenfalls –­ mit der Band Jukebox, die den Gästen viel Abwechslung bot. Für die kleinen Gäste war ein Kinderkarussell gegenüber dem Café am Eck aufgestellt.