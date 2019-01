Baiersbronn Gutes Blatt über fünf Runden

Spielleiter Wolfgang Schmelzle begrüßte die Teilnehmer und wünschte ihnen das richtige Binokelblatt. Gespielt wurde im Modus ohne "Dapp". In den jeweiligen Rundenpausen verköstigte die Fußball-Damenabteilung die Spieler. Verdienter VfR-Binokelkönig wurde Rudi Faisst vom SV Baiersbronn mit 6442 Punkten. Er trat über alle fünf Runden am konstantesten auf und ließ sich zum Schluss den Sieg nicht mehr nehmen. Auf ihn folgten der auch beim Turnier 2017 zweitplatzierte Ulrich Hofmuth (6379) und Edgar Rothfuß (6150). Bei der Siegerehrung dankte VfR- Vorsitzender Oliver Schneider allen Organisatoren, den Sponsoren sowie dem Bewirtungsteam. Das zweite Turnier richtet der SV Mitteltal-Obertal am Samstag, 12. Januar in seinem Sportheim aus. Die dritte und letzte Veranstaltung ist im Sportlertreff des SV Baiersbronn am Freitag, 18. Januar. Die ersten drei Gesamtsieger erhalten zusätzliche Preise.