Baiersbronn Grundschulchor führt ein Singspiel auf

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Pippi Langstrumpf muss man nicht vorstellen. Seit 74 Jahren begleitet das unangepasste Mädchen nun schon so manche Generation von Kindern, insbesondere Mädchen, durch die Kindheit. Pippi Langstrumpf wird nicht alt. Sie bleibt modern. Aus diesem Grund nahm sich der Grundschulchor Klosterreichenbach den Stoff von Astrid Lindgrens erstem "Pippi"-Buch als Vorlage für ein Theaterstück, würzt die Geschichte mit flotten, aber auch nachdenklichen Liedern und zaubert so eine lebendige Inszenierung auf die Bühne. Fast ein ganzes Schuljahr hat der Grundschulchor für die Aufführung geprobt. Diese findet am Samstag, 9. Juni, ab 14.30 Uhr in der Reichenbachhalle in Klosterreichenbach statt. Willkommen sind kleine und große Zuschauer.