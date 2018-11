Baiersbronn Großprojekte prägen den Haushalt

Baiersbronn. Zahlreiche Großprojekte werden auch im kommenden Jahr die Gemeindekasse belasten. Das wurde aus dem Zahlenwerk deutlich. Die Verabschiedung des Plans soll in der Gemeinderatssitzung am 29. Januar erfolgen. Ebenfalls vorgelegt wurden die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Baiersbronn Touristik für 2019. Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke folgt in der nächsten Sitzung.

Bürgermeister Michael Ruf hatte eine umfassende Rede vorbereitet, verzichtete aber aufgrund der Sitzungsdauer darauf, die Rede zu verlesen. In dem von ihm vorbereiteten Schriftstück ging er darauf ein, dass es bei den Finanzen der Gemeinde um mehr gehe als nur um die Einnahmen und Ausgaben.

Es gehe um die Zukunft. Es würden die Weichen für die künftige soziale und wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Entwicklung der Gemeinde gestellt, so Ruf. Für 2019 könne ein ausgeglichener Haushalt präsentiert werden.