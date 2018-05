Baiersbronn Großes Angebot lädt zum Bummel ein

In den schützenden Zelten wurden die Plätze knapp, als am frühen Nachmittag ein Gewitter die Marktbesucher überraschte, die gute Stimmung in den Marktgassen aber keineswegs trübte. Der verkleinerte Vergnügungspark lud zum Karussellfahren ebenso ein wie zum Dosenwerfen. Dazu kamen eine Schießbude sowie Süßwarenstände, die mit Lebkuchenherzen sowie gebrannten Mandeln und Schokoküssen lockten.

Für die kleinen Besucher gab es einen Ballon-Weitflug-Wettbewerb, während im Vereinsheim an der Murgtalstraße die Eisenbahnfreunde Freudenstadt ihre Anlagen zeigten.