Baiersbronn Ohne großen Showdown

Einen Blick zurück warf in der Sitzung Ortsvorsteher Eckard Wahr, der eine Erklärung verlas. "Wenn es die Ortschaft nicht will, lassen wir es", zitierte Wahr eine Aussage Rufs vom Oktober. Hotelier Jörg Sackmann als möglicher Investor habe in einem Telefonat am Tag nach der Oktobersitzung gesagt, er lasse es, wenn die Bevölkerung es nicht wolle.

Wahr betonte, dass der Ortschaftsrat und sicherlich der Großteil der Huzenbacher nicht grundsätzlich gegen eine Wanderhütte in Huzenbach seien, sondern dies sogar begrüßen würden, allerdings nicht am "Standort 4 Silberberg". Er, so Wahr, finde es schade, dass Alternativstandorte in Huzenbach nicht möglich seien. Die Projektgruppe, die zweimal getagt habe, um vor allem die Problempunkte Lärm und Verkehr zu lösen, habe ihr Ziel nicht erreicht. Und ob durch den Maßnahmenkatalog für die Wanderhütte Silberberg die grundsätzlichen Probleme gelöst werden können, wage er zu bezweifeln. Huzenbachs Ortsvorsteher ging aber nicht nur auf die Sache an sich, sondern auch auf die Stimmung im Ort ein. Im Ortschaftsrat sei nochmal deutlich geworden, dass die Fronten zwischen Gegnern und Befürwortern stark verhärtet seien. "Man kann nur hoffen, dass sich das bisher gute Miteinander bei uns in Huzenbach wieder normalisiert."

Die Diskussion ähnle einer Diskussion vor ein paar Jahren, erinnerte Wahr an die Nationalpark-Debatte. Damals sei ein Großteil der Bewohner von Baiersbronn gegen das Projekt gewesen. Die Entscheidung sei dann aber vom Landtag in Stuttgart gefällt worden. "Ich bin gespannt, wie die Gemeinderäte, die sich damals so aufgeregt haben, dass man zwar gehört aber nicht erhört wird, heute abstimmen."