Baiersbronn Große Vielfalt der Themen beeindruckt

Auf dem Programm stand zunächst eine Führung durch das Hauff-Märchen-Museum. Museumsleiter Otto Züfle erläuterte abwechslungsreich und anhand vieler Beispiele die Bedeutung von Wilhelm Hauff in seiner Zeit und seine Beziehung zum Schwarzwald.

Die Kirche in Klosterreichenbach wurde nicht nur besichtigt, sondern es wurde auch mit einem Kanon die Akustik getestet und einhellig gelobt. Nach dem kulinarischen Vergnügen im Waldknechtshof folgte ein Spaziergang in Mitteltal mit Besichtigung des Morlokhofs von außen. Den Tagesabschluss machte Dora-Luise Klumpp mit einer ausführlichen Ambienteführung im Kulturpark Glashütte Buhlbach. Außer der Glasproduktion waren auch die Verbindungen der Glashütte Buhlbach zur Sektkellerei Kessler in Esslingen ein Thema.

Gemeindearchivarin Dorothee Kühnel hatte den Ausflug organisiert, die Gruppe unter Leitung von Christel Köhle-Hezinger begleitet und über die Geschichte Baiersbronns und aktuelle Entwicklungen informiert. Die Teilnehmer waren beeindruckt von der Vielfalt der Themen.