Baiersbronn Große Turnschau zum Abschluss

Baiersbronn. "Wir haben einige grandiose Highlights erlebt. In so einem Jubiläumsjahr steckt wahnsinnig viel Arbeit. Aber es war toll zu sehen, wie viel unser Vereins-Team mit all seinen verschiedenen Abteilungen bewegen kann", werden Vorsitzender Rolf Günther und zweiter Vorsitzender Gotthilf Klumpp in der Ankündigung des Vereins zitiert.

Kurzweiliges Programm

Bereits im Frühjahr hatte der Baiersbronner Traditionsverein mit seiner Sport-Gala erfolgreich ein Feuerwerk der Turnkunst mit Weltklasseturnerin Elisabeth Seitz, Komiker Klaus Birk sowie seinen eigenen aktiven und ehemaligen Turnern um Tina Broß und Jochen Weber gezündet. Es folgte im Juni ein buntes Sportwochenende mit "Bubble Soccer" und "Action Day" für Groß und Klein, bei dem der Verein sein vielfältiges Angebot präsentierte. Pünktlich zu den Sommerferien stand der nächste Höhepunkt auf dem Programm, die Elite der Turner machte in Baiersbronn Station, um aus den vier Nationen Schweiz, England, Frankreich und Deutschland den Sieger zu ermitteln. Weltklassesportler wie Marcel Nyuen oder Fabian Hambüchen waren zu Gast in der Murgtalhalle.