Baiersbronn Gleich ein Doppelerfolg

Felix Szichta (22), ebenfalls Auszubildender in der Traube Tonbach, erreichte bei den Köchen den dritten Rang, so der Dehoga in einer Pressemitteilung. "Wir gratulieren Moana Schüler und Felix Szichta sowie ihrem Ausbildungsbetrieb sehr herzlich zu diesem Erfolg", erklärt Martin Bosch, Vorsitzender der Fachgruppe Berufsbildung im Dehoga Baden-Württemberg, der den Nachwuchswettbewerb veranstaltet. An den Meisterschaften am 16. und 17. Mai in Bad Überkingen nahmen 100 angehende Köche, Restaurant- und Hotelfachleute, Fachleute für Systemgastronomie sowie Fachkräfte im Gastgewerbe aus dem ganzen Land teil.