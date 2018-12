Baiersbronn Glanzvolle Musik zum Start von 2019

Die Instrumentalkombination Trompete und Orgel erfreut sich aufgrund ihrer idealen klanglichen Ergänzung und ihres attraktiven Repertoires einer großen Popularität.

Claude Rippas, Preisträger internationaler Instrumentalwettbewerbe, gilt als einer der führenden Trompetensolisten der Schweiz. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er in Bern, in Zürich und in Paris. Nach seinem Wirken als Solotrompeter namhafter Symphonieorchester ist er heute als gefragter Solist tätig.

Bis 2009 unterrichtete Claude Rippas als Professor für Trompete und Barocktrompete an der Musikhochschule Zürich.

Johannes Mayr zählt zu den innovativsten Organisten seiner Zeit. Er ist ein preisgekrönter Meister der Orgelimprovisation. Nach seinem Studium in katholischer Kirchenmusik in Stuttgart wirkte er als hauptamtlicher Kirchenmusiker mit Dekanatsauftrag in Bad Wurzach und als Regionalkantor in Stuttgart. 2011 wurde er zum Domorganist an der Konkathedrale St. Eberhard berufen.

Er lehrt Orgelimprovisation an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen und an der Musikhochschule in Stuttgart. Mayr erhielt zahlreiche Auszeichnungen bei renommierten internationalen Orgel- und Orgelimprovisationswettbewerben. 2010 bekam Mayr den Preis der deutschen Schallplattenkritik für die CD Orgelkonzert an den Orgeln von Johann Nepomuk Holzhey.

