Baiersbronn Genüsse rund um Wildkräuter

Baiersbronn. Über 1000 Wildpflanzen und -kräuter säumen die Wiesen und Wälder in Baiersbronn, darunter Fichten, Spitzwegerich und Bärwurz. Im Kochtopf der Baiersbronner Wildpflanzenwirte sorgen die Pflanzen für außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Kostproben gibt es am Samstag, 23. Juni, bei der Veranstaltung "Wildkräutergenuss on Tour". Über die Veranstaltung informiert die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung.