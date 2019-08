Baiersbronn Generalkonsulin wandert durch Nationalpark

"Wir haben in den vergangenen fast fünf Jahren eine freundschaftliche Beziehung zum Generalkonsulat in Frankfurt aufgebaut, die wir gerne fortführen und stärken möchten", wird Nationalparkleiter Thomas Waldenspuhl zitiert. "Dabei eint uns das Interesse für den Schutz der wertvollen Naturlandschaft – und die Aufgabe, diesen Schutzgedanken vor allem auch an folgende Generationen zu vermitteln."