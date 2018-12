Baiersbronn Gemeinsame Feier

Wer noch nicht weiß, wie und wo er Heilig Abend feiern wird, ist eingeladen. Beginn ist mit der Christvesper um 17 Uhr. Aber auch diejenigen, die bei der Christvesper nicht mit dabeisein wollen, sind ab 18.30 Uhr zur gemeinsamen Feier von Heilig Abend willkommen.

Gemeinsam gehen die Teilnehmer beim Raclette-Essen dem Sinn des Festes nach mit Gesprächen, Liedern und Geschichten. Nach dem Fest wird auch ein Fahrdienst für den Weg nach Hause angeboten. Ein sechsköpfiges Vorbereitungsteam kümmert sich um die Organisation des Abends. Die Helfer gehören auch zum Team der "Essenszeit", die die evangelisch-methodistische Kirche für alle, die gerne in Gemeinschaft essen wollen, einmal im Monat anbietet.

Dabei sei deutlich gewordne, so Pastor Ralf Schweinsberg auf Nachfrage unserer Zeitung, dass Interesse an einer gemeinsamen Feier an Heilig Abend besteht. Einige Anmeldungen liegen bereits vor.