Baiersbronn. Der Gemeinderat Baiersbronn hat seine nächste öffentliche Sitzung am kommenden Dienstag, 29. Januar, im Rosensaal. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr. Nach einer Einwohnerfragestunde und einer Gemeinderatsfragestunde geht es um die Einrichtung eines gemeinsamen Gutachterausschusses (Bildung einer Kooperation mit Gemeinden des westlichen Landkreises), den Beschluss über den Beginn der vorbereitenden Untersuchung zur Sanierung Friedrichstal, die Ausschreibung der Gründungsmaßnahmen für die Behelfsbrücke über die Murg und die Wahl des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen am 26. Mai. Die Finanzen sind ebenfalls Thema bei der Sitzung: Auch die Einbringung des Wirtschaftsplanentwurfs des Eigenbetriebs Gemeindewerke, der Erlass der Haushaltssatzung und die Feststellung des Haushaltsplans der Gemeinde sowie der Erlass des Wirtschaftsplans der Baiersbronn Touristik für dieses Jahr stehen an diesem Abend auf der Tagesordnung.