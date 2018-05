Baiersbronn Gefährlich für den Organismus

Die meisten zwölf- bis 17- jährigen Raucher wissen allerdings nicht, welche Inhaltsstoffe in Zigaretten sind und welche Auswirkungen sie auf den Organismus haben. Rauchen hat viele negative Folgen. Abgesehen davon, dass Rauchen viele Leute beruhigt, gibt es Folgen wie erhöhten Puls, Raucherhusten und langsame Reaktionsfähigkeit. Das Nikotin in den Tabakprodukten führt zu Verengungen und Verstopfungen in den Blutgefäßen, auch Thrombose genannt. Außerdem ist die Gefahr für Brustkrebs, Lungenkrebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt erhöht. Außerdem werden Hautzellen geschädigt, die Zähne verfärben sich, das Zahnfleisch entzündet sich, Zahnausfall und im schlimmsten Fall auch Verlust von Knochensubstanz sind die Folgen. Wenn Frauen während der Schwangerschaft rauchen, gefährdet das das Leben des ungeborenen Kindes.

Die Autorin besucht die Johannes-Gaiser-Realschule in Baiersbronn.