Baiersbronn Gastronomen auch mal selbst in der Rolle der Gäste

"Ich will heute nicht lange politisieren, aber einige kritische Worte müssen gesagt werden", so Gaiser. Bettensteuer, Kassenprüfungen und die neue Datenschutzgrundverordnung führten nicht dazu, die Arbeit in der Hotellerie und Gastronomie zu erleichtern. "Daher ist es besonders wichtig, dass wir miteinander ins Gespräch kommen", betonte sie. Erst seit Kurzem von einer Chinareise wieder zurück, schwärmte sie von den tollen Eindrücken, stellte aber auch fest, dass es aus ihrer Sicht nirgends so schön ist wie im Schwarzwald.