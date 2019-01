Baiersbronn Fußballer unterstützen "Luftikus"

Baiersbronn/Seebach. Zum 14. Mal hatten ehemalige Jugendspieler des FC Ottenhöfen mit ihren ehemaligen in der Mummelseehalle in Seebach das Lukas-Sehlinger-Gedächtnisturnier für den Fußballnachwuchs – ein Benefizturnier – veranstaltet. Der Erlös in Höhe von 8500 Euro ging als Spende an das Kinderhaus Luftikus in Baiersbronn, das intensivpflegebedürftige, beatmete Kinder und Jugendliche betreut.