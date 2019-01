Baiersbronn Fußballer sind in Schauspiellaune

Baiersbronn-Huzenbach. Unter den Gästen der Jahresfeier begrüßte Vorsitzender Jochen Wegner auch Ehrenmitglieder, Ortschaftsräte sowie Vertreter der örtlichen Vereine. Als ältester Fußballverein im Landkreis fiebere der SV Huzenbach dem 100-jährigen Bestehen entgegen, das er 2020 feiert. Für ihn sei der SV Huzenbach "der geilste Verein der Welt", so Wegner.

Wegner gab schon einige Termine für das Jubiläumsjahr bekannt: So findet das Festbankett am 18. April 2020 im Kurhaus statt. Das 40. Dorfturnier steht vom 9. bis 12. Juli auf dem Programm. "Im Gegensatz zu Profivereinen planen und gestalten wir unser Jubiläum selbst", sagte der Vorsitzende, der als Moderator durch den Abend führte. Erste Lacher erzeugte die Teambesprechung der zweiten Mannschaft. Geschildert wurde ein ganz normaler Sonntag in Huzenbach. Vielleicht würden sie es dieses Jahr noch nach Malle schaffen, so die Akteure, um kräftig auf der Bühne anzustoßen. Viel Beifall war den sieben Kickern sicher, die manches pikante Geheimnis preisgaben.

Rockige und einfühlsame Stücke präsentierte Meilin Müller mit ihren Gitarren-Schülerinnen. Viel Applaus gab es für den Hit "Zombie". Als Zugabe spielten die Musikerinnen den Titel "Seven Nation Army" von der Band White Stripes, schon seit Jahren ein Fußballhit. "Es war spitze", so Moderator Wegner. Er könne sich vorstellen, dass die Musikerinnen einmal einen ganzen Abend gestalten.