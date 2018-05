Baiersbronn Fußball manchmal besser als Üben

Andrea Obiso, Violine (zweiter Preis 2017), Katarzyna Budnik-Gałazka, Viola (dritter Preis 2013), Bruno Philippe, Violoncello (dritter Preis 2014), Wies de Boevé, Kontrabass (erster Preis 2016), Wataru Hisasue, Klavier (dritter Preis 2017), Katerina Javurkova, Horn (zweiter Preis 2016), alle ausgezeichnet mit Preisen des ARD-Musikwettbewerbs, gaben eindrucksvolle Einblicke in ihr musikalisches Können und erwiesen sich als sympathische Gesprächspartner während des Workshops. Kaum waren die Klänge der Instrumente verstummt, stellten die Schüler die Fragen, die sie vorbereitet hatten. "Wann habt ihr angefangen zu spielen?", "Übt ihr gerne?", "Was sind eure anderen Hobbys?", so lauteten einige der vielen Fragen, die die jungen Künstler geduldig und offen beantworteten. Spontan wurde Italienisch geübt, und einen Ausflug in die Familiengeschichte gab es auch noch, die Kinder legten schnell ihre anfängliche Zurückhaltung ab. "Wir spielen auch gerne Fußball, das ist manchmal besser als Üben", dieser Satz stieß bei den Kindern auf Zustimmung.

Am Ende konnten die Kinder die Instrumente unter die Lupe nehmen, und die jungen Musiker hatten sichtlich Spaß, alles zu erklären. Das Fazit der Kinder am Ende des Workshops: Das war toll.

Anna Schlesselmann vom Kinder- und Jugendzentrum Freudenstadt freute sich über den gelungenen Workshop und über die Kooperation mit dem Schwarzwald Musikfestival, die auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden soll. Sanna Hahn, Tourmanagerin des ARD-Preisträger-Festivals, erklärte, dass die jungen Musiker am Samstag auch bei einem Konzert in Klosterreichenbach im Rahmen des Schwarzwald Musikfestivals zu hören sein werden. Aktuell proben sie im Hotel Bareiss, das seit vielen Jahren die Preisträger einlädt, ihre musikalischen Fähigkeiten noch zu vertiefen.