Baiersbronn Für gute Arbeit gibt’s ein Lob

Der Zweckverband hat eine Bilanzsumme in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro. Zudem weist der Jahresabschluss einen Schuldenstand in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro aus. Geplant ist eine Reduzierung des Schuldenstands, zunächst auf rund 1,7 Millionen Euro 2019. Der Schuldenstand soll bis ins Jahr 2022 auf 0,8 Millionen Euro verringert werden. Im Jahr 2019 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 68 500 Euro vorgesehen.

Verbandsrechner Jochen Veit, Verbandstechniker Thomas Kuntosch, der Betriebsleiter der Verbandskläranlage in Baierbronn, Thomas Braun, und Günter Seeger vom Ingenieurbüro Eppler informierten das Gremium über die im Jahr 2018 getätigten und im Jahr 2019 anstehenden Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen bei der Verbandskläranlage in Baiersbronn. In diesem Rahmen dankte Verbandsvorsitzender Michael Ruf dem Klärwerks- und Verwaltungspersonal für eine gute und zuverlässige Zusammenarbeit.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer zu sammeln und zu reinigen und die anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe fachgerecht zu entsorgen.