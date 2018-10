Baiersbronn Für alte Sesselbahn kommt das Aus

Die Gemeinde hatte in der Vergangenheit mehrere Standorte für einen Seilbahnbetrieb auf den Stöckerkopf untersuchen lassen. Doch es sei klar gewesen, dass zunächst abgewartet werden müsse, wie es mit der bestehenden Sesselbahn weitergeht, erklärt Bürgermeister Michael Ruf im Gespräch mit unserer Zeitung. Die bestehende Bahn entspreche nicht mehr dem Stand der Technik, stellt Ruf fest. Mit ein Grund für die Entscheidung des Regierungspräsidiums seien einige Unfälle mit älteren Menschen beim Einstieg, da die Geschwindigkeit nicht gedrosselt werden könne.

Inzwischen sei für den Standort Sesselbahn nur noch der bisherige im Gespräch, so Ruf. Die Gemeinde sei weiterhin mit Martin Züfle in Verhandlung über die Grundstücke, die ihm gehören, um sie zu kaufen und im Anschluss nach einer Lösung zu suchen. Erklärtes Ziel der Gemeinde sei, dass es auch in Zukunft einen Liftbetrieb auf den Stöckerkopf gibt.

Auch der Bezirksbeirat Baiersbronn ist dran an dem Thema. Es sei "unbedingtes Ziel", weiterhin eine Bahn zum Stöckerkopf zu haben, sagt Bezirksbeiratsvorsitzender Ingo Christein. Aus Sicht des Bezirksbeirats wäre es ideal, wenn Betrieb von Bahn und Glasmännlehütte in einer Hand liegen würden.

Stammtischkameraden verwirklichten Idee

Züfle blickt ein wenig wehmütig auf die guten Zeiten der alten Sesselbahn zurück. 1965 sei es gewesen, als elf Stammtischkameraden im Café Klumpp in Baiersbronn aus "Jux und Tollerei" beschlossen hätten, einen Skilift zu bauen, erzählt er. Unter diesen Männern war auch sein Vater. Die Bedingungen damals seien gut gewesen: In der Regel gab es von Anfang Dezember bis Ende Februar viel Schnee, weiß Züfle aus Erzählungen und seiner Kindheit.

Die Stammtischkameraden beließen es nicht bei der Idee und gründeten die Baiersbronner Sesselbahn GmbH & Co. KG. Es folgte der Bau der Sesselbahn. Sie wurde im Februar 1966 eröffnet – eine kleine Sensation, die mit großem Bahnhof gefeiert wurde. Die Bahn sei jedes Wochenende geöffnet gewesen, wenn Schnee lag auch unter der Woche.

Und oben, wo heute die Glasmännlehütte steht, war eine kleine Schankhütte, die zur Sesselbahn gehörte. Dort seien am Wochenende auch manchmal kleine Feste gefeiert worden.

Lift und Hütte, beides sei sehr gut gelaufen, das Hauptgeschäft habe der Winter gebracht, stellt Züfle fest. Doch dann seien die Skiwinter ausgeblieben. "In den 90er-Jahren ging es los." Dass auf den Winter kein Verlass mehr ist, habe dazu geführt, dass acht Teilhaber ausgestiegen seien. Vor etwa sechs Jahren stiegen weitere zwei Teilhaber aus gesundheitlichen Gründen aus. So trägt Martin Züfle, der 1990 die Anteile von seinem Vater übernommen hat, heute allein die Verantwortung für die Bahn, die für den gelernten Kfz-Meister aber ein Hobby ist.

Wie schlecht die Schneelage in den Wintern nach und nach wurde, macht Züfle am Einsatz des Pistenbullys deutlich. 1987 habe ihn die GmbH für 260 000 Mark gekauft. Dann sei er zehn Jahre so gut wie nicht eingesetzt worden – wegen Schneemangels. Heute habe der Pistenbully gerade mal 1100 Betriebsstunden auf dem Buckel.

Ein Einbruch sei die Verlagerung der Burgundernacht gewesen, die für den Lift ein gutes Geschäft gewesen sei. So fielen mit der Verlegung der Veranstaltung in den kleinen Kurgarten weitere Einnahmen weg.