Baiersbronn Fünf Container brennen in einer Nacht

Zwischen 1.40 Uhr und 3.40 Uhr mussten die Feuerwehren Baiersbronn, Mitteltal und Obertal zu den fünf Containerbränden ausrücken.

Der erste Brand wurde gegen 1.40 Uhr in der Max-Eyth-Straße gemeldet. Nur wenige Minuten später war Feueralarm in der Ellbachstraße. Etwa eine Stunde später brannte ein Container im Wohngebiet "Am Rechen".

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise