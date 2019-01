Baiersbronn Führer zeigt schöne Touren durch das Murgtal

Der neue Wanderführer ist ab Ende Januar beim Tourismus Zweckverband "Im Tal der Murg", bei der Baiersbronn Touristik sowie an den Verteilstellen der beteiligten Gemeinden von Gaggenau bis Forbach kostenlos erhältlich, außerdem kann er online unter www.murgtal.org und www.baiersbronn.de bestellt werden.

Eine Teilauflage des "Murgtal Wanderguide" wurde bereits auf der Reisemesse CMT in Stuttgart präsentiert. Seit Jahresbeginn 2017 arbeiten der Zweckverband "Im Tal der Murg" und die Baiersbronn Touristik in einer engen Kooperation zusammen. Neben dem Gastgeberverzeichnis ist nun erstmals ein gemeinsamer Natur- und Wanderführer zum Murgtal erschienen. Der Guide im praktischen Taschenformat beschreibt 23 Touren, die eines gemeinsam haben: Sie führen alle durch schöne Landschaften und bieten traumhafte Blicke, teilweise bis in die Vogesen. Übersichtlich gegliedert, bietet der "Murgtal Wanderguide" auf rund 120 Seiten einen Überblick über ganz unterschiedliche Touren rund um die Orte Gaggenau, Gernsbach, Loffen­au, Weisenbach und Forbach, inklusive des Premiumwanderwegs Murgleiter. Die Wandertouren werden im Guide ausführlich beschrieben, ein Kartenausschnitt und ein Höhenprofil unterstützen Wanderer bei der Auswahl der passenden Tour. Hilfreich ist außerdem die jeweilige Faktenübersicht zum Wanderweg mit Länge, Dauer, ÖPNV-Info und nahe gelegenen Einkehrmöglichkeiten.

Zusätzlich gibt es im ersten Teil des Wanderführers allgemeine Informationen zum Nationalpark Schwarzwald sowie zur vielfältigen Kulturlandschaft des Murgtals mit seinen Seen und Talsperren, Mooren und Bannwäldern, Streuobstwiesen und Weinhängen, Heuhüttentälern sowie typischen schroffen Felsen.