Baiersbronn Fröhliche Weisen und melancholische Töne

Die traditionellen russischen Volksinstrumente, die Balalaikas, vereinten in verschiedenen Größen mit ihren Klängen Sehnsucht nach Heimat und Tradition. Bekannte russische Lieder wie "Schwarze Augen" oder "Kalinka" kamen bei den Besuchern gut an. Es wurde mitgeklatscht und in den Refrain eingestimmt, und am Ende gab es viel Applaus.