Baiersbronn Freudenstädter Straße wieder offen

Dass die Umleitungsstrecken um die Ortsdurchfahrt nun Geschichte sind, konnten viele Verkehrsteilnehmer am Montag offenbar gar nicht glauben – und fuhren aus Gewohnheit weiter durch den Neumühleweg und über die Behelfsbrücke über die Murg. Laut Ordnungsamtsleiter Marko Burkhardt ist die Freudenstädter Straße seit Montagmorgen geöffnet. Kleinere Arbeiten stünden in den kommenden Wochen noch an, sagt Burkhardt – etwa am Parkplatz zwischen dem "Life Modeladen" und "Sport Klumpp" oder, um die neue Straße zu markieren. Deshalb könne es nochmals zu Teilsperrungen kommen. Von diesen Arbeiten hänge auch ab, wann die Ampel am Wilhelm-Münster-Platz wieder zugeschaltet werde. Derzeit ist lediglich die Fußgängerampel in Betrieb. Offiziell eröffnet wird die Freuden­städter Straße am Freitag, 20. Dezember, um 16 Uhr beim Weihnachtsdorf, das diesmal am Wilhelm-Münster-Platz stattfindet.