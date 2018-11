Baiersbronn Flachbildschirm hat das Schwarze Brett abgelöst

Baiersbronn. Am Baiersbronner Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium wird großer Wert auf digitale Bildung gelegt. Davon überzeugte sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken bei Gesprächen mit Schulleitung und Schülern. Über den Besuch Eskens an der Schule informiert das Büro der Abgeordneten in einer Pressemitteilung.