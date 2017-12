Baiersbronn Finanzierung auf den Weg gebracht

Ottenhöfen/Baiersbronn. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins der Nationalparkregion Schwarzwald wurde beschlossen, dass die noch nicht final geklärte Finanzierungsstruktur der künftigen gemeinsamen Projekte und Herausforderungen in einer Klausursitzung erarbeitet werden sollte. Diese Sitzung fand nun in Ottenhöfen mit allen Mitgliedsgemeinden und dem Vorstand statt. Darüber informiert die Nationalparkregion in einer Pressemitteilung.

"Wir sind froh, endlich nach vielen Diskussionen und verschiedenen Umlagemodellen einen Weg gefunden zu haben, den alle mittragen können", beschreibt der Vorsitzende, Bürgermeister Michael Ruf aus Baiersbronn, das Ergebnis der Sitzung. Voraussetzung für den gemeinsamen Weg ist es, die bereits bestehenden touristischen Einheiten und Kooperationen in die Nationalparkregion zu integrieren. Dies sind zum Beispiel Oberkirch mit der Rench­tal Tourismus GmbH oder Oberwolfach, das sich mit Bad Rippoldsau-Schapbach zum Wolftal zusammengeschlossen hat. Zudem gibt es sogenannte Cluster, die schon länger finanzielle Mittel bündeln, um gemeinsam mehr zu erreichen. Die Gemeinschaften sollen sich künftig mit einem prozentualen Anteil an der Finanzierung der gemeinsamen Projekte, wie sie zum Beispiel im Tourismuskonzept erarbeitet wurden, beteiligen.

Diese "Clusterfinanzierung" habe den Vorteil, dass nicht mehr jede Gemeinde einzeln zusätzliche Mittel aufwenden müsse, sondern die bestehenden Kooperationen die gemeinsamen touristischen Entwicklungen in der Region tragen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.