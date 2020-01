Baiersbronn Feuer wütet in Traube Tonbach

Der Brand brach in der Nacht zum Sonntag aus. Gegen 3 Uhr hatte ein Brandmelder Alarm ausgelöst. In dem Gebäudeteil des weitläufigen Luxus-Ressorts befinden sich drei der A-la-Carte-Restaurants, die Wäscherei sowie diverse Büros von Angestellten. Das Feuer war am Sonntagvormittag eingedämmt, aber der Einsatz noch lange nicht beendet. "Wir sind nochmittendrin", so Martin Frey, Gesamtkommandant der Feuerwehr Baiersbronn.