Baiersbronn Esel-Karawane macht Station

Vor ihrer Ankunft im Hotel Rappen im Murgtal hatte die Gruppe noch in der Pferdekoppel in Besenfeld Station gemacht und war auch dort herzlich begrüßt und bewirtet worden. Immer ausgestattet mit einem mobilen Weidezaun und allem, was die Tiere so benötigen, ist die Eselwandergruppe bestens ausgestattet. Das Heu kommt vom Bauern in der Nähe, erzählte Klaus Sievers. In diesem Jahr startete die Gruppe in Pforzheim. Aufgrund der bergigen Etappe soll Hausach das Endziel nach rund 150 Kilometern sein, bevor es dann im nächsten Jahr auf die weiterführende Abschnitte geht. "Wir haben in den letzten neun Jahren rund 1400 Kilometer zurückgelegt und dabei vieles erlebt", erzählt der Organisator, der zu Hause den Eselhof Teut zusammen mit seiner Frau Claudia betreibt. "Wir mussten mal eine sieben Meter lange Stahlbrücke überqueren, auf dieser wollten die Esel aber nicht laufen, so dass wir einen acht Kilometer langen Umweg machen mussten", so Sievers.