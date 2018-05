Baiersbronn Entscheidung fällt für Modell Village

Baiersbronn. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats fiel nun die Entscheidung, welches Modell in Zukunft die Gehwege der Freudenstädter Straße erhellt und wie die Anordnung erfolgen soll. Bürgermeister Michael Ruf betonte, dass man sich für ein Modell entscheiden müsse, da die entsprechende Arbeiten für die Beleuchtung und die Kabelverlegung zeitnah erfolgen. "Insgesamt drei Modelle haben wir in die engere Auswahl genommen", so Ruf. Außerdem sei eine Besichtigungsfahrt zur Firma Hess nach Villingen unternommen worden. Dabei wurden zu der bereits im Januar aufgestellten Variante (Säulenleuchte City Elements 180) zwei weitere Modelle (Village und Campone) in die engere Wahl genommen.

Diese beiden weiteren Modelle stehen seit einigen Wochen am Spielplatz Schelklewiesen und können dort auch abends mit Beleuchtung besichtigt werden. Ruf teilte mit, dass der Bezirksbeirat Baiersbronn sich einstimmig für das Modell Village entschieden hat. Bauamtsleiter Thomas Kuntosch erläuterte, dass sich das Modell Village im mittleren Kostenbereich bewege, man habe hier aber auch nach optischen Gesichtspunkten entschieden. "Seitens der Verwaltung schlagen wir vor, die Lampen in drei Reihen, also außen und in der Mitte aufzustellen, das sieht gut aus, zumal auch die Bäume später mit farbigem Licht angestrahlt werden sollen", sagte der Bauamtsleiter.

Zusätzliche Reihe von Vorteil bei Fußgängerquerungen