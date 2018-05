Mehrere Landwirte und die Polizei waren am Sonntagmorgen auf Achse, um eine entlaufene Herde Rinder wieder einzufangen. Gegen 9.40 Uhr waren der Polizei Rinder auf der Bundesstraße 462 zwischen Klosterreichenbach und Baiersbronn gemeldet worden. Die Ordnungshüter trafen vor Ort nur noch auf ein einzelnes Tier, das auf der Straße stand. Der Rest der Herde hatte sich bereits entfernt. Wenig später sichteten Zeugen die Rinder in der Ruhesteinstraße. Dort spazierten sie teilweise durch Gärten, die wegen des Getrampels schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Mehreren Landwirten gelang es schließlich gemeinsam mit der Polizei, die 17 abtrünnigen Rinder wieder einzufangen. Das Foto unserer Leserin Monika Gaiser zeigt die Rinder am Kreisverkehr in Baiersbronn, wo sie auf eine Herde von Motorradfahrern trafen. Foto: Gaiser