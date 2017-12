Baiersbronn Eislaufhalle: Sanierung startet im März

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurden die Ergebnisse der Ausschreibungen präsentiert und die Arbeiten an die günstigsten Bieterfirmen vergeben. "Die Resonanz auf die Ausschreibungen war gering, dies ist wohl auf die gute Auftragslage der Unternehmen zurückzuführen", so die Gemeindeverwaltung.

Einstimmig wurden die Elektroinstallationen an die Firma Heizmann aus Baiersbronn zum Angebotspreis von 366.583 Euro brutto vergeben. Die Firma Gottfried Braun aus Baiersbronn wurde mit der Lüftungsanlage (333 510 Euro brutto) beauftragt, die Firma Holzbau Haist aus Baiersbronn erledigt die Zimmerer- und Holzbauarbeiten (553.596 Euro brutto) und die Firma Schüngel Metall Systeme aus Thüringen die Metallbau- und Dachabdichtungsarbeiten (299 852 Euro brutto). Die Bandenanlage übernimmt die Firma Engo GmbH aus Italien für 83.990 Euro brutto, die Membran- und Innendachkonstruktion wurde an die Firma Arnegger aus Leutkirch zum Preis von 308.582 Euro brutto vergeben. Weitere Bauleistungen in Höhe von rund 100.000 Euro wurden durch die Gemeindewerke direkt vergeben.