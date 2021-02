Baiersbronn Einheitliches Modell für das Unterdorf

Daniel Armbruster, Sachgebietsleiter Tiefbau, erklärte, dass in nächster Zeit weitere Straßensanierungen anstehen würden, bei denen rund 160 Straßenlampen ausgetauscht werden sollen. Allerdings sollen die Lampen nicht auf einmal getauscht werden, sondern in drei bis vier Paketen, so Armbruster.

In der nun fertiggestellten Straße im E-Bühl wurden drei Musterlampen montiert, die einfacher und damit auch preisgünstiger seien, als die auf der Freudenstädter Straße. In seiner nächsten Sitzung soll der Technische Ausschuss sie besichtigen und darüber beraten.