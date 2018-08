Baiersbronn-Schwarzenberg. Die Öffnungszeiten im Recycling-Center Schwarzenberg sind im September und Oktober wegen Krankheit des Mitarbeiters eingeschränkt. Dies teilt das Landratsamt mit. Alle 14 Tage hat das Recycling-Center zu den üblichen Zeiten, freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr, geöffnet und zwar am 7., 8., 21. und 22. September, am 5., 6., 19. und 20. Oktober. Am 14., 15., 28. und 29. September sowie am 12., 13. , 26. und 27. Oktober ist das Recycling-Center geschlossen. An den geschlossenen Tagen besteht die Möglichkeit, das Recycling-Center Baiersbronn beim Gemeindebauhof/Kläranlage an der Werkstraße oder das Recycling-Center auf der Mülldeponie Bengelbruck zu nutzen. Bei weiteren Fragen gibt die Abfallberatung des Landratsamts, Servicetelefon 0800/963 85 27, Auskunft.