Baiersbronn Einfühlsame Balladen und mitreißender Pop

Die Pastorentochter und Sängerin Beate Ling veröffentlichte bisher sieben in der Fachpresse hochgelobte Soloproduktionen, heißt es in der Ankündigung. Seit 2012 wird Beate Ling musikalisch von dem Pianisten Michael Schlierf begleitet. Die beiden lassen sich ganz auf ihre Lieder und auf ihr Publikum ein. Ihr Markenzeichen sind einfühlsame Balladen mit starken Texten und mitreißende Popsongs, die mitten ins Herz treffen, so die Kirchengemeinde. In Mitteltal stellt sie ihre neueste CD vor.

Eintrittskarten für das Konzert gibt es an der Abendkasse für acht Euro.