Baiersbronn Eine Woche lang im Reich der Bücher

"Im Allgemeinen war es eine tolle Erfahrung, und ich habe viel gelernt", berichtete Lynn begeistert. Bücher zu lesen gehört schon seit jeher zu ihren Hobbys, und das Verfassen von Geschichten und Gedichten ist eine weitere Leidenschaft. Ob daraus später einmal ein Beruf wird, weiß sie aber noch nicht so genau. Nun erwartet sie erst einmal in den Fasnetsferien der zweite Teil des Workshops, in dem sich alle wieder treffen, um das Gelernte noch einmal aufzufrischen und in einer abschließenden Lesung dem interessierten Publikum in Stuttgart vorzutragen.