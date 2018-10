Baiersbronn Eine Runde über das Oberdorf

Wie das Ordnungsamt der Gemeinde mitteilt, wird aufgrund von Kanalarbeiten der Einmündungsbereich von der Forbachstraße in die Freudenstädter Straße ab Montag, 5. November, für etwa vier Wochen voll gesperrt.

Für den aus dem Unterdorf talabwärts fahrenden Verkehr wird deshalb eine Umleitung über das Oberdorf ausgeschildert. Bisher konnte der Verkehr aus dem Unterdorf, zum Beispiel aus dem Sankenbachtal oder von der Volksbank kommend, am Café am Eck links abbiegen, um murgtal-abwärts zu fahren. Ab Montag muss dafür eine größere Runde durchs Oberdorf gefahren werden, da von der Forbachstraße nicht mehr in die Bundesstraße eingefahren werden kann.

Die offizielle Umleitung, für diejenigen, die vom Unterdorf murgtalabwärts fahren wollen, verläuft zunächst über die Kronenbrücke. Dort wird der Verkehr nach rechts auf die Freudenstädter Straße geleitet. Auf Höhe des Feuerwehrhauses in der Öchslestraße führt die Umleitung weiter auf die Oberdorfstraße und durch das Oberdorf wieder auf die Bundesstraße, erläutert Ordnungsamtsleiter Marko Burkhardt im Gespräch mit unserer Zeitung.