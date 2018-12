Baiersbronn Einbrüche: Polizei ermittelt Verdächtigen

In den Monaten September bis November häufte sich die Zahl von Schuleinbrüchen im Raum Baiersbronn auffallend. Innerhalb von neun Wochen zählte die Polizei insgesamt acht Diebstahlsdelikte – Einbrüche in die Johannes-Gaiser-Schule, die Wilhelm-Münster-Schule und in die Grundschule Kosterreichenbach.

Bei den Einbrüchen erbeutete der Täter zwar nicht viel, richtete aber einen Sachschaden an, der in die Tausende geht, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Ermittler des Polizeipostens Baiersbronn hätten rasch reagiert und Maßnahmen ergriffen, die Ende November zu einem ersten Erfolg führten.

Es gelang, einen 49-jährigen Mann als Tatverdächtigen zu ermitteln. Nach Konfrontation mit der beweiskräftigen Spurenlage gab der 49-Jährige den Einbruch Anfang November in die Johannes-Gaiser-Schule zu. Eine Beteiligung an den anderen Delikten der Einbruchsserie bestreitet der polizeibekannte Mann bis heute.