Baiersbronn Ein halbes Jahrhundert im Unternehmen gearbeitet

Nach 50 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Der langjährige Mitarbeiter Jörg Schillinger wurde nach mehr als 50 Arbeitsjahren in den Ruhestand verabschiedet. Dazu gratulierte der Firmeninhaber Christof Möhrlen: "Wir freuen uns sehr, dass Jörg Schillinger uns weiterhin, wenn auch nur noch in Teilzeit, in der Firma erhalten bleibt."

Auch eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer wurde an diesem Abend an einen Mitarbeiter verliehen. Der bauleitende Obermonteur Frank Eckert wurde für 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Der Firmenchef dankte dem Jubilar für dessen Treue und den jahrzehntelangen persönlichen Einsatz.