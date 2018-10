Mit einem festlichen Gottesdienst – einige Elemente davon gestaltete der Kindergarten St. Martin – feierte die katholische Kirchengemeinde Baiersbronn in Schönmünzach Erntedank. Blickfang im Altarraum war neben einer farbenprächtigen Vielfalt an Gemüse, Früchten und Blumen aus der Region ein kunstvoll gestalteter Früchteteppich mit dem Titel "Quelle des lebendigen Wassers". Gemüse und Früchte gehen an den Tafelladen Freudenstadt. Der Früchteteppich ist noch bis Ende Oktober zu sehen – die Kirche ist auch außerhalb der Gottesdienstzeiten geöffnet. Foto: Kirchengemeinde